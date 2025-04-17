Псковича будут судить в Коми за аферу с ремонтом дорог на 1,4 миллиона рублей

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Прокуратура Инты завизировала обвинительное заключение в отношении жителя Псковской области. Ему инкриминируют деяния, подпадающие под часть 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление удостоверения личности с целью внесения ложных сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ), а также часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам следствия, в июле 2022 года мужчина подал в налоговую инспекцию документы для регистрации себя в ЕГРЮЛ в качестве учредителя, единственного участника и генерального директора ООО "УРАЛСНАБ". Данные действия предприняты не для осуществления предпринимательской деятельности, а с целью совершения противоправных действий.

Впоследствии, обвиняемый, действуя от имени ООО "УРАЛСНАБ", заключил контракт с муниципальным казенным учреждением "ЖКХ" города Инты на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дорог. В соответствии с условиями документа, подрядчику выплатили аванс в размере 1, 4 миллиона рублей. Однако к выполнению работ он не приступил, а полученные денежные средства использовал по своему усмотрению.