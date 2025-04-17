В Коми планируют повысить размер социальных выплат на строительство частных домов

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Региональное Министерство строительства предложило пересмотреть в сторону увеличения среднюю рыночную цену за квадратный метр жилья, которая служит основой для расчета социальной выплаты. В зависимости от муниципалитета, повышение составит от 325 до 458 рублей за каждый квадратный метр.

Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми обнародовало проект приказа, устанавливающего среднерыночную стоимость "квадрата" на второй квартал текущего года. Примечательно, что утвержденный приказ с расценками на первый квартал отсутствует как в правовом разделе официального портала региона, так и на специализированных сайтах с правовой информацией. Проект приказа также не найден на республиканском портале. Последнее утверждение расценок производилось для четвертого квартала 2024 года, тогда было принято решение сохранить их на прежнем уровне. Об этом сообщает "БНК".

Наиболее высокая средняя рыночная стоимость квадратного метра зафиксирована в Воркуте, где на каждый квадратный метр общей площади жилья выделят 50 738 рублей. В Инте и Усинске эта сумма составляет 48 624 рубля, а в Печоре, Усть-Цилемском и Ижемском районах – 44 396 рублей.