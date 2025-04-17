В Коми создадут креативный кластер для молодежи
- 21:45 17 апреля
- Инесса Богатая
О достижении этой договоренности с известным российским режиссером Дмитрием Астрахановым, актером и деятелем искусств сообщил Ростислав Гольдштейн на встрече с представителями общественности Воркуты.
"На этой неделе мы пришли к соглашению с Дмитрием Астраханом об организации в Коми креативного кластера, ориентированного на молодёжь. Фактически, это будет филиал ВГИКа, где мы подготовим собственные кадры: актёров, операторов и звукорежиссеров", - заявил глава региона.
Председатель Общественного совета Воркуты и депутат Госсовета Республики Коми Сергей Гагаузов подчеркнул, что данный проект может значительно повысить привлекательность региона для молодежи.
"Вспомним БАМ: молодежь со всей страны съезжалась на всесоюзную стройку, создавая семьи и живя в дружбе. "Еду за туманом" – это не просто песня, это идея, вдохновлявшая целую страну. Нам нужно нечто подобное. Инициатива с режиссером – замечательная! Креативные кластеры должны привлекать не просто преподавателей, а настоящих профессионалов, людей, добившихся успеха и способных создать новый, качественный молодёжный продукт, который будет развивать республику. Важно, чтобы молодые специалисты, получившие образование за пределами региона, хотели вернуться и применять свои знания здесь", - отметил Гагаузов.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми подчеркнул, что в регионе существует множество проектов, в которых молодежь может активно участвовать.
"Необходимо создать условия, при которых молодые люди захотят вернуться в республику. Главное – доверять им и предоставлять возможности для развития", - подчеркнул Ростислав Гольдштейн.