В Коми создадут креативный кластер для молодежи

О достижении этой договоренности с известным российским режиссером Дмитрием Астрахановым, актером и деятелем искусств сообщил Ростислав Гольдштейн на встрече с представителями общественности Воркуты.

"На этой неделе мы пришли к соглашению с Дмитрием Астраханом об организации в Коми креативного кластера, ориентированного на молодёжь. Фактически, это будет филиал ВГИКа, где мы подготовим собственные кадры: актёров, операторов и звукорежиссеров", - заявил глава региона.

Председатель Общественного совета Воркуты и депутат Госсовета Республики Коми Сергей Гагаузов подчеркнул, что данный проект может значительно повысить привлекательность региона для молодежи.