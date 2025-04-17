В Коми выросла конкуренция за рабочие места
- 20:30 17 апреля
- Инесса Богатая
Анализ данных с платформы hh.ru показывает, что в регионе на каждую вакансию в настоящее время претендует более восьми кандидатов.
Для сравнения, в аналогичный весенний период прошлого года на одну должность приходилось около пяти активных резюме от местных соискателей. Следовательно, за год конкуренция в регионе увеличилась на три пункта.
"Хотя текущий показатель (8, 1 резюме на вакансию) в целом соответствует нормальным значениям для рынка труда, темпы роста конкуренции в Коми довольно значительны. Эта тенденция обусловлена, прежде всего, существенным увеличением активности местных жителей, которые стали чаще обновлять свои резюме и отслеживать возможности для смены работы. Только за последний месяц их активность в поиске выросла на 38%." – комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.
Проблема заключается в том, что, несмотря на общий рост активности соискателей, в наиболее востребованных отраслях, где острая нехватка персонала, уровень конкуренции не увеличился. Иными словами, избыток кандидатов наблюдается в сферах, где и так нет дефицита кадров, в основном, это относится к "белым воротничкам", в то время как редкие профессии по-прежнему испытывают нехватку квалифицированных специалистов.
Самый высокий уровень конкуренции в Коми наблюдается среди соискателей, стремящихся к трудоустройству в области искусства и медиа (более 78 кандидатов на вакансию), в сфере консалтинга (свыше 64 кандидатов на рабочее место), а также в сфере маркетинга и рекламы (50 человек на должность).
Также, по сравнению с предыдущим годом, значительно возросла конкуренция среди топ-менеджеров (увеличение на 12 пунктов до 33 человек на место), специалистов по управлению персоналом и HR (+7 пунктов до 32 человек на место) и юристов (+8 пунктов до 30 соискателей на вакансию).