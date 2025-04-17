В Коми выросла конкуренция за рабочие места

Анализ данных с платформы hh.ru показывает, что в регионе на каждую вакансию в настоящее время претендует более восьми кандидатов.

Для сравнения, в аналогичный весенний период прошлого года на одну должность приходилось около пяти активных резюме от местных соискателей. Следовательно, за год конкуренция в регионе увеличилась на три пункта.