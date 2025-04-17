Выяснились частые причины, почему в Коми дети сбегают из дома

Бегство подростков фиксируется не только из семей, но также из интернатов, центров социальной адаптации, образовательных и медицинских организаций.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова, представила итоги работы за 2024 год. Согласно ее отчету, в прошедшем году общее количество обращений и сообщений об исчезновениях несовершеннолетних незначительно уменьшилось: с 834 до 830. Аналогичная тенденция наблюдается и в числе самих пропавших детей – с 803 до 666. Все они были найдены, причем большая часть – в первые 24 часа.

Дом: 440 случаев (в 2023 году – 491). Из них 208 подростков (в 2023 году – 242) убегали неоднократно.

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки: 125 случаев (в 2023 году – 136).

Центры социальной реабилитации: 35 случаев (в 2023 году – 121).

Учреждения начального профессионального образования: 55 случаев (в 2023 году – 68).

Медицинские учреждения: 10 случаев (в 2023 году – 10).

По информации омбудсмена, причины уходов из дома носят различный характер. Среди них – конфликты с родителями, стремление к уединению с близким человеком или времяпрепровождение в кругу друзей.

"В большинстве случаев к уходу ребенка из дома приводит не одна конкретная причина, а целый комплекс факторов. К примеру, если родители злоупотребляют алкоголем, дети избегают проводить с ними время и предпочитают общество друзей или родственников, при этом отсутствует должный контроль со стороны мам и пап. Кроме того, причиной ухода может быть нежелание подростков подчиняться требованиям законных представителей в силу возрастных особенностей, что приводит к побегу из дома к родственникам или друзьям после ссоры, как проявление самостоятельности", – отмечает омбудсмен.