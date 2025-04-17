В Коми почти четырем тысячам неработающим пенсионерам компенсировали расходы на проезд к месту отдыха
- 17:30 17 апреля
- Инесса Богатая
Общий объем выплат превысил 50 миллионов рублей. Наиболее популярными направлениями для отдыха среди пенсионеров являются Сочи, города Дальнего Востока и Республика Крым. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по Коми.
Право на компенсацию имеют получатели страховых пенсий по старости или инвалидности. Воспользоваться данной льготой можно один раз в два года, как до, так и после совершения поездки. Для получения выплат необходимо предоставить заявление с приложенными проездными билетами.
В случае отдыха за границей и авиаперелета, для компенсации потребуется справка от авиакомпании, агентства по продаже билетов, туроператора или турагентства, содержащая информацию о стоимости перелета по территории Российской Федерации. Важно, что возмещаются расходы на перелет авиакомпаниями, зарегистрированными в России или государствах-членах ЕАЭС. Компенсация стоимости перелета иностранными авиакомпаниями возможна только в случае отсутствия рейсов российских или евразийских перевозчиков по данному маршруту в день вылета.
При использовании личного транспорта необходимо предоставить копию паспорта транспортного средства, чеки на топливо и справку от ОАО "РЖД" о средней стоимости проезда по аналогичному маршруту железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда на соответствующие даты.
Заявление и необходимые документы для компенсации фактических затрат можно подать через портал госуслуг (без личного посещения Отделения фонда), в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Республике Коми, в многофункциональном центре или отправить по почте.
Компенсация проезда до поездки предоставляется в виде специальных талонов на поезд. Для их получения пенсионер может подать заявление через портал госуслуг, в клиентской службе или в МФЦ. Рекомендуется сделать это не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты начала поездки.