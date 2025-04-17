В Коми почти четырем тысячам неработающим пенсионерам компенсировали расходы на проезд к месту отдыха

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Общий объем выплат превысил 50 миллионов рублей. Наиболее популярными направлениями для отдыха среди пенсионеров являются Сочи, города Дальнего Востока и Республика Крым. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по Коми. Право на компенсацию имеют получатели страховых пенсий по старости или инвалидности. Воспользоваться данной льготой можно один раз в два года, как до, так и после совершения поездки. Для получения выплат необходимо предоставить заявление с приложенными проездными билетами.

В случае отдыха за границей и авиаперелета, для компенсации потребуется справка от авиакомпании, агентства по продаже билетов, туроператора или турагентства, содержащая информацию о стоимости перелета по территории Российской Федерации. Важно, что возмещаются расходы на перелет авиакомпаниями, зарегистрированными в России или государствах-членах ЕАЭС. Компенсация стоимости перелета иностранными авиакомпаниями возможна только в случае отсутствия рейсов российских или евразийских перевозчиков по данному маршруту в день вылета.

При использовании личного транспорта необходимо предоставить копию паспорта транспортного средства, чеки на топливо и справку от ОАО "РЖД" о средней стоимости проезда по аналогичному маршруту железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда на соответствующие даты.