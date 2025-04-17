Житель Коми получил срок за продажу наркотиков знакомому
- 14:30 17 апреля
- Инесса Богатая
В Ухте вынесен приговор мужчине, продавшему запрещенные вещества своему другу.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Ухтинский городской суд рассмотрел дело 37-летнего гражданина. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное распространение наркотиков).
Согласно материалам дела, 25 декабря 2024 года житель Ухты договорился о сбыте "запрещенки", вес которого составлял около одного грамма, своему знакомому. Встреча для совершения сделки произошла вскоре после договоренности. Продавец передал наркотик покупателю, получив взамен 3000 рублей. Практически сразу после сделки ухтинец был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно данным пресс-службы надзорного органа, обвиняемый признал свою вину. Суд определил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Данный приговор еще не вступил в силу. Расследование данного инцидента проводилось ОМВД России "Ухтинский".