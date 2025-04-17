Глава сельского поселения Коми получил приговор за гибель ребенка

В Прилузском районе глава сельского поселения Мутница признан виновным в халатном отношении к своим обязанностям.

По информации пресс-службы судов Республики Коми, глава поселения не выполнил должным образом свои обязанности, касающиеся организации установки памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Архиповка. Монтаж элементов монументы к основанию из тротуарной плитки произведен им лично с использованием цементного клея, без необходимого армированного бетонного фундамента и металлических анкерных соединений, что не обеспечило надежное крепление конструкции к основанию.

Мемориальные плиты установлены местными жителями на добровольной основе, что создало потенциальную опасность обрушения конструкции в процессе эксплуатации.

После установки памятника глава села не обеспечил его надлежащее содержание и не контролировал его состояние.

В результате 7 июля 2024 года, спустя три года после установки, одна из плит упала на несовершеннолетнего ребенка, что повлекло его мгновенную смерть. Прокуратура сообщает, что плиты высотой 1, 4 метра упали на семилетнюю девочку.

Как ранее сообщалось, девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Следственный комитет Республики Коми выяснил, что памятник был возведен на средства, собранные местными жителями в рамках народного проекта благоустройства, который частично финансировался из республиканского бюджета.

Обвиняемый не признал свою вину.

Мужчину признали виновным в халатности, а именно в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей. Ему назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в пользу государства, а также лишение права занимать определенные должности в течение полутора лет.

Данный приговор еще не вступил в законную силу.