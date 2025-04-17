Жительница Коми получила срок за истязание своих детей

В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что женщина на протяжении продолжительного периода времени пренебрегала воспитанием своих четырех малолетних детей и систематически наносила им физический и психологический вред, избивая их и совершая другие насильственные действия. Семья находилась под наблюдением социальных служб, как неблагополучная. Преступление стало известно в ходе расследования дела о нанесении женщиной побоев своему мужу. Дети, изъятые из семьи и временно размещенные в центре социальной реабилитации, рассказали о жестоком обращении с ними со стороны матери.