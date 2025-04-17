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Жительница Коми получила срок за истязание своих детей

Жительница Коми получила срок за истязание своих детейФото из архива

Суд счел убедительными аргументы, представленные следственным отделом по Сосногорску.

В итоге вынесен обвинительный приговор 42-летней жительнице Троицко-Печорска. Ее признали виновной в жестоком обращении с детьми и неисполнении родительских обязанностей.

В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что женщина на протяжении продолжительного периода времени пренебрегала воспитанием своих четырех малолетних детей и систематически наносила им физический и психологический вред, избивая их и совершая другие насильственные действия. Семья находилась под наблюдением социальных служб, как неблагополучная. Преступление стало известно в ходе расследования дела о нанесении женщиной побоев своему мужу. Дети, изъятые из семьи и временно размещенные в центре социальной реабилитации, рассказали о жестоком обращении с ними со стороны матери.

Суд приговорил обвиняемую к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Данное решение суда еще не вступило в юридическую силу.

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