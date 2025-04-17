В Коми работает дистанционная поддержка для спасения жизни

Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи, работающие в режиме реального времени предоставляют инструкции очевидцам, объясняя, как оказать первую помощь пострадавшим до прибытия бригады врачей.

Операторы оказывают консультации по множеству неотложных ситуаций, включая прекращение дыхания, потерю сознания, ранения, кровотечения и другие состояния, угрожающие жизни. Для каждого случая разработан подробный порядок действий. Задача диспетчера заключается не только в разъяснении этапов первой помощи, но и в оказании психологической поддержки звонящему, укрепляя его уверенность в своих возможностях.

Уже в январе данный подход продемонстрировал свою результативность. В Ухте женщина, обнаружив на улице мужчину без сознания, незамедлительно вызвала скорую помощь. Следуя указаниям специалиста Центра медицины катастроф, она выполнила сердечно-легочную реанимацию. Благодаря ее действиям, пострадавшего доставили в городскую больницу до приезда медиков, где он получил шанс на восстановление.

За первые три месяца текущего года операторами проведено 1504 консультации. Эти данные свидетельствуют о высокой потребности в подобной поддержке среди населения. В критических обстоятельствах, где время имеет решающее значение, удаленные советы способствуют спасению жизней до прибытия квалифицированной помощи.

Данная инициатива продолжает совершенствоваться, и ее опыт может быть адаптирован и внедрен в других субъектах Российской Федерации.