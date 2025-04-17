Мокрый снег и дожди: синоптики рассказали о погоде в Коми на 17 апреля
- 06:30 17 апреля
- Инесса Богатая
На большей части территории регионе ожидается облачная погода с прояснениями, при этом температурный фон будет весьма неоднородным, а осадки – смешанными.
Об этом свидетельствуют данные, полученные от метеорологических служб.
В Сыктывкаре ночью температура воздуха опустится до 0…-2°C, днем столбики термометров покажут +5…+7°C. Прогнозируются осадки в виде снега, который днем перейдет в дождь. Ветер северо-западный, умеренный.
В Ухте ночью столбик термометра покажет -5…-7°C, днем потеплеет до +2…+4°C. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный, умеренный.
В Печоре ночью ожидается -6…-8°C, днем воздух прогреется до 0…+2°C. Временами пройдет снег с мокрым снегом. Ветер северо-западный и северный, умеренный.
Воркуту ждет морозная погода: ночью -11…-13°C, днем -7…-9°C. Временами ожидается небольшой снег и метель. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами.
В Усинске ночью будет -7…-9°C, днем около -1…+1°C. Ожидается снег с мокрым снегом. Ветер северо-западный и северный, умеренный.
В Инте ночью прогнозируется -8…-10°C, днем -1…-3°C. Временами ожидается небольшой снег и слабая метель. Ветер северо-западный и северный, умеренный, с порывами.
В Усть-Цильме ночью температура составит -6…-8°C, днем воздух прогреется до +1…+3°C. Ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, умеренный.
В Вуктыле ночью ожидается -6…-8°C, днем +1…+3°C. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный и северный, умеренный.
В Троицко-Печорске ночью ожидается -5…-7°C, днем воздух прогреется до +3…+5°C. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный, умеренный.
В Объячево погода будет самой теплой: ночью 0…-2°C, днем +12…+14°C. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный, умеренный.