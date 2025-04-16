В Коми пенсионерка лишилась сбережений, пытаясь купить собаку породы мальтипу

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В полицию Усть-Вымского района обратилась 56-летняя женщина, проживающая в этом же районе. Она заявила о мошенничестве, произошедшем при попытке купить щенка породы мальтипу. По словам потерпевшей, на известном сайте с объявлениями она нашла подходящее предложение и связалась с продавцом маленькой собачки. Продавец предложил обсудить детали через мессенджер. В ходе общения незнакомец убедил ее в большом интересе к данной породе и предложил внести аванс через специальный платежный сервис, якобы обеспечивающий безопасность сделки.

Женщина перешла по полученной ссылке, ввела данные своей банковской карты и коды подтверждения из SMS-сообщений. Вскоре после этого она получила уведомление о списании с ее счета 42 тысяч рублей. После перевода денежных средств продавец перестал отвечать на сообщения, а объявление о продаже было удалено с сайта.