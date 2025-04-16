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Многодетная семья из Сыктывкара целых два года не могла вернуться домой из Калининградской области

Многодетная семья из Сыктывкара целых два года не могла вернуться домой из Калининградской области Фото из архива

Омбудсмен Республики Коми Татьяна Козлова представила в своем отчете за 2024 год информацию о сложной ситуации, в которой оказались жители региона.

Согласно сведениям, полученным от калининградских властей, в поле зрения комитета по социальной политике оказалась семья, состоящая из матери, отца и трех сыновей (2005, 2009 и 2016 годов рождения).

С августа 2022 года они были вынуждены переезжать из одного муниципалитета области в другой, не имея возможности вернуться в Сыктывкар. Причиной тому стало отсутствие средств на приобретение дорогостоящих билетов. Усугубляло ситуацию то, что трое членов семьи – отец, старший и средний сыновья – имели инвалидность, вызванную общими заболеваниями, сопровождающимися психиатрическими расстройствами и нарушениями интеллекта, что относило их к категории маломобильных граждан. Об этом передает "БНК". 

Администрация Калининграда оказала содействие семье в приобретении авиабилетов до столицы Коми, предоставила поддержку в размещении в медицинских и социальных учреждениях, обеспечила лечение, обучение и питание на время пребывания в другом городе.

В сентябре прошлого года семья прибыла в Сыктывкар, где к решению их проблем подключились местные органы социальной защиты. Так, матери оформили выплата по уходу за ребенком-инвалидом. Отметим, что старший сын прошел курс лечения в Республиканской психиатрической больнице, средний прошел обследование в этом же учреждении и получил направление в специальную коррекционную школу-интернат №3. Младшего приняли в общеобразовательную школу.

Также добавим, что у горожан есть помещение, но их дом признан непригодным для проживания, и они находятся в очереди на переселение. В конце сентября 2024 года им дали две комнаты в маневренном фонде.

Социальные службы предоставили семье продукты питания, одежду, мебель, телевизор и постельные принадлежности. Младшему сыну вручили набор первоклассника, школьный рюкзак с канцелярскими товарами и форму.

"Семья временно не получала пособие по уходу за ребенком-инвалидом и пенсию на ребенка 2009 года рождения из-за того, что до переезда в Сыктывкар несовершеннолетний находился на полном государственном обеспечении в учреждении Калининградской области. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми совместно со специалистами Семейного МФЦ Сыктывкара оказала матери помощь в сборе необходимых документов и оформлении социальных выплат", – отмечается в докладе Татьяны Козловой.

Семья находится под постоянным контролем омбудсмена и служб профилактики.

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