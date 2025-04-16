Многодетная семья из Сыктывкара целых два года не могла вернуться домой из Калининградской области

Омбудсмен Республики Коми Татьяна Козлова представила в своем отчете за 2024 год информацию о сложной ситуации, в которой оказались жители региона.

Согласно сведениям, полученным от калининградских властей, в поле зрения комитета по социальной политике оказалась семья, состоящая из матери, отца и трех сыновей (2005, 2009 и 2016 годов рождения).

С августа 2022 года они были вынуждены переезжать из одного муниципалитета области в другой, не имея возможности вернуться в Сыктывкар. Причиной тому стало отсутствие средств на приобретение дорогостоящих билетов. Усугубляло ситуацию то, что трое членов семьи – отец, старший и средний сыновья – имели инвалидность, вызванную общими заболеваниями, сопровождающимися психиатрическими расстройствами и нарушениями интеллекта, что относило их к категории маломобильных граждан. Об этом передает "БНК".

Администрация Калининграда оказала содействие семье в приобретении авиабилетов до столицы Коми, предоставила поддержку в размещении в медицинских и социальных учреждениях, обеспечила лечение, обучение и питание на время пребывания в другом городе.

В сентябре прошлого года семья прибыла в Сыктывкар, где к решению их проблем подключились местные органы социальной защиты. Так, матери оформили выплата по уходу за ребенком-инвалидом. Отметим, что старший сын прошел курс лечения в Республиканской психиатрической больнице, средний прошел обследование в этом же учреждении и получил направление в специальную коррекционную школу-интернат №3. Младшего приняли в общеобразовательную школу.

Также добавим, что у горожан есть помещение, но их дом признан непригодным для проживания, и они находятся в очереди на переселение. В конце сентября 2024 года им дали две комнаты в маневренном фонде.

Социальные службы предоставили семье продукты питания, одежду, мебель, телевизор и постельные принадлежности. Младшему сыну вручили набор первоклассника, школьный рюкзак с канцелярскими товарами и форму.