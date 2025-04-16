В Коми до конца 2025 года построят 28 ФАПов и две амбулатории

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает, что в планах на 2025 год – возведение 30 модульных медицинских объектов.

В регионе активно претворяется в жизнь республиканская программа обновления первичного звена медицинской помощи в рамках национального проекта "Демография".

К настоящему моменту заключено 16 государственных контрактов на поставку и установку 28 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 2 врачебных амбулаторий. Общий объем финансирования составляет 417 миллионов рублей. Все здания будут быстровозводимыми, с использованием деревянных конструкций. Они должны заработать до 15 ноября текущего года.

По словам министра здравоохранения Республики Коми Ирины Кондратьевой, одним из приоритетных направлений является развитие сельской медицины. Новые ФАПы и амбулатории призваны обеспечить доступность качественной медицинской помощи даже для жителей самых отдаленных уголков республики.

В настоящее время ведутся подготовительные работы на земельных участках, где установят объекты. На 12 объектах уже смонтированы сваи, в том числе в селах Хабариха и Нерица Усть-Цилемского района, деревне Бадъельск, поселках Нижний Ярашью, Смолянка и Шэръяг Усть-Куломского района, а также в других населенных пунктах.

Следует отметить, что благодаря реализации нацпроекта в прошлом году в Коми открыли 13 новых ФАПов в сельской местности.