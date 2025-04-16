В Коми с начала 2025 года почти 300 родителей получили 500 тысяч рублей за первенца

В общей сложности, за первые три месяца текущего года 722 родителей получили возможность воспользоваться региональным семейным капиталом.

В регионе 338 семьям, где родился первый ребенок, предоставили меру поддержки в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, что эти выплаты предназначены для семей, в которых первый ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. Эта форма поддержки финансируется исключительно из бюджета Республики Коми. В предыдущем году размер капитала увеличили вдвое, достигнув 300 тысяч рублей. Также добавим, если женщина, родившая первенца, не достигла 25-летнего возраста на момент рождения ребенка, ей полагается региональный капитал в размере 500 тысяч рублей.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми подчеркнули, что эта поддержка помогает молодым родителям решать ключевые вопросы, такие как улучшение жилищных условий или ремонт, обеспечение здоровья, образования и развития детей, организация семейного отдыха и другие.

Исполняющая обязанности Министра труда Коми Татьяна Майкова отметила, что региональный капитал является значимой поддержкой для семей, которой они активно пользуются. Она подчеркнула, что данная мера полностью направлена на достижение национальных целей.

Майкова также напомнила, что семьи могут использовать средства РСК как целиком, так и частично. В первом квартале текущего года 655 родителей воспользовались средствами капитала. Улучшить жилищные условия с помощью РСК смогли 138 граждан. Еще 290 молодых родителей использовали эту меру поддержки для ремонта или перепланировки своего жилья.

По словам Татьяны Майковой, помимо приобретения и ремонта жилья, семьи могут направить всю сумму регионального капитала на оплату образования или лечения ребенка, покупку автомобиля, снегохода или маломерного судна, а также на приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, один раз в год за счет РСК можно получить выплату в размере до 50 тысяч рублей. В период с января по март текущего года такой поддержкой воспользовались 223 родителя первенца.

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты Республики Коми, расходы из бюджета региона на предоставление РСК в первом квартале 2025 года составили около 82, 4 миллиона рублей.