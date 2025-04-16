В Коми подросток пять раз сообщал правоохранителям о готовящихся взрывах

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В Ухте несовершеннолетний стал объектом уголовного преследования за распространение заведомо неправдивых сведений. В отчете о работе за 2024 год комиссар по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова обратила внимание на проблему вовлечения несовершеннолетних в преступления террористического характера.

В частности, юноша, родившийся в 2008 году, оказался вовлеченным в дело по статье 207 УК РФ, касающейся ложных сообщений о теракте. Данное дело объединяет пять инцидентов. Выяснилось, что с января по март 2024 года подросток, находясь в пределах Ухты, передавал ложные сведения правоохранительным органам о готовящихся взрывах в Уфе, Рязани, Радужном (Владимирская область), Подольске (Московская область) и Перми. Для передачи информации он использовал 1Р-телефонию и инструменты для маскировки IP-адреса.