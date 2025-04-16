В двух городах Коми появятся семейные центры помощи родителям и детям

Финансовую поддержку проекту в размере 10 миллионов рублей предоставил Фонд поддержки детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, в виде гранта.

Создание новых центров направлено на облегчение доступа семей с детьми к спектру социальных услуг. Родителям станет доступна всесторонняя поддержка, охватывающая юридические консультации, психологическую помощь, оформление пособий и решение вопросов, связанных с образованием и реабилитацией несовершеннолетних. Все услуги предоставят по принципу "единого окна", что избавит семьи от необходимости посещать различные инстанции, сообщает "Комиинформ".

Успешность пилотного проекта подтверждена опытом Сыктывкара, где первый семейный МФЦ функционирует с июня 2023 года. За этот период специалисты центра обработали свыше двух тысяч обращений. Они оказывали содействие семьям в оформлении социальных выплат, организации досуга для детей, решении жилищных проблем и трудоустройстве.

В новых центрах предусмотрены разнообразные формы поддержки. "Семейная диспетчерская" станет оперативно реагировать на сложные случаи, а специализированная служба сопровождения будет помогать беременным женщинам в получении положенных льгот и поиске работы. Кроме того, в учреждениях оборудуют зоны для консультаций, игровые комнаты и кабинеты для оказания экстренной психологической помощи.

Открытие центра в Воркуте намечено на конец 2025 года, а в Ухте — на декабрь 2026 года. Выделенные средства направят на ремонт помещений, приобретение необходимой мебели и оборудования, внедрение современных цифровых сервисов и обучение квалифицированных специалистов.