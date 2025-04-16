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Житель Коми открыл стрельбу по окнам детского сада

Житель Коми открыл стрельбу по окнам детского сада Фото из архива

В апелляционной инстанции Верховный суд изучил материалы уголовного дела в отношении молодого человека двадцати лет, проживающего в городе Печора. Мужчину признали виновным в совершении хулиганства, а также вандализма.

Согласно материалам дела, весной 2024 года житель Печоры произвел выстрелы из пневматического пистолета по окнам детского сада, находясь в своей квартире.

В результате данного инцидента никто из воспитанников и работников детского сада не получил физических повреждений, однако стрельба вызвала у них испуг. Помимо этого, зафиксировано повреждение оконного стекла в одной из групп дошкольного учреждения.

Первая судебная инстанция определила наказание для юноши в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Осужденный подал апелляцию на данное решение, аргументируя это чрезмерной строгостью назначенного наказания. Однако апелляционный суд поддержал позицию государственного обвинителя из прокуратуры Республики Коми и оставил первоначальный приговор без изменений, а апелляционную жалобу отклонил.

Приговор вступил в юридическую силу. Предварительное расследование осуществлялось ОМВД России по городу Печора.

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