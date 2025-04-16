Житель Коми открыл стрельбу по окнам детского сада
- 11:45 16 апреля
- Инесса Богатая
В апелляционной инстанции Верховный суд изучил материалы уголовного дела в отношении молодого человека двадцати лет, проживающего в городе Печора. Мужчину признали виновным в совершении хулиганства, а также вандализма.
Согласно материалам дела, весной 2024 года житель Печоры произвел выстрелы из пневматического пистолета по окнам детского сада, находясь в своей квартире.
В результате данного инцидента никто из воспитанников и работников детского сада не получил физических повреждений, однако стрельба вызвала у них испуг. Помимо этого, зафиксировано повреждение оконного стекла в одной из групп дошкольного учреждения.
Первая судебная инстанция определила наказание для юноши в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Осужденный подал апелляцию на данное решение, аргументируя это чрезмерной строгостью назначенного наказания. Однако апелляционный суд поддержал позицию государственного обвинителя из прокуратуры Республики Коми и оставил первоначальный приговор без изменений, а апелляционную жалобу отклонил.
Приговор вступил в юридическую силу. Предварительное расследование осуществлялось ОМВД России по городу Печора.