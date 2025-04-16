Житель Коми открыл стрельбу по окнам детского сада

В апелляционной инстанции Верховный суд изучил материалы уголовного дела в отношении молодого человека двадцати лет, проживающего в городе Печора. Мужчину признали виновным в совершении хулиганства, а также вандализма.

Согласно материалам дела, весной 2024 года житель Печоры произвел выстрелы из пневматического пистолета по окнам детского сада, находясь в своей квартире.