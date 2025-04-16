125 гектаров мусора: в Коми насчитывается 132 нелегальных свалок

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Власти планируют в течение 2025 года убрать 15 несанкционированных мест скопления отходов. Как сообщает ТАСС, на сегодня в регионе насчитывается 132 нелегальных свалки, занимающие площадь в 125 гектаров.

Представители Минприроды Коми сообщили, что на землях лесного фонда республики к началу апреля зарегистрировано 132 незаконных мусорных полигона, раскинувшихся на 125 гектарах. В рамках региональной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охраны окружающей среды" на предстоящий год выделено 6, 358 миллиона рублей из республиканского бюджета для ликвидации свалок, расположенных на землях лесного фонда. За счет этих средств планируется убрать четыре мусорных отложений общим объемом 930 кубометров.

Помимо этого, еще 11 свалок предполагается ликвидировать за счет собственных ресурсов или в рамках экологических мероприятий. В частности, планируется очистить шесть несанкционированных мусорных зон на территории Ухтинского лесничества, три – в Сыктывкарском лесничестве, а также по одной свалке в Прилузском и Сосногорском лесничествах.