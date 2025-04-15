В Коми беременные женщины могут вернуть компенсацию за проезд в медучреждение
- 01:00 16 апреля
- Инесса Богатая
По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Коми, с января по март текущего года этой формой помощи воспользовались 165 жительниц региона.
Компенсация транспортных расходов в Коми осуществляется при посещении Республиканского перинатального центра, Кардиологического диспансера, Межтерриториального роддома в Ухте, Городской поликлиники Ухты и Воркутинского роддома.
Возмещение затрат на дорогу в медицинское учреждение и обратно покрывает проезд автобусом, поездом или речным транспортом, а в период бездорожья – авиаперелет эконом-классом. Количество поездок не лимитировано. Также предусмотрена система компенсации затрат при использовании личного или арендованного транспорта для поездки в медицинское учреждение. В этом случае размер выплаты фиксирован.
Благодаря этой программе поддержки, будущие матери, проживающие в отдаленных селах и поселках республики, имеют больше возможностей для получения квалифицированной медицинской помощи во время беременности и родов.
В список труднодоступных районов, жительницам которых компенсируются транспортные расходы на посещение медицинских учреждений, входят Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы целиком, а также 139 населенных пунктов в составе 13 муниципалитетов.
Заявку на компенсацию транспортных расходов можно подать в течение года с момента получения документа, подтверждающего факт консультации или родов.
За первые три месяца 2025 года из республиканского бюджета на реализацию данной меры поддержки выделено 657 тысяч рублей.