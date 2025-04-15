В Коми беременные женщины могут вернуть компенсацию за проезд в медучреждение

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По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Коми, с января по март текущего года этой формой помощи воспользовались 165 жительниц региона. Компенсация транспортных расходов в Коми осуществляется при посещении Республиканского перинатального центра, Кардиологического диспансера, Межтерриториального роддома в Ухте, Городской поликлиники Ухты и Воркутинского роддома.

Возмещение затрат на дорогу в медицинское учреждение и обратно покрывает проезд автобусом, поездом или речным транспортом, а в период бездорожья – авиаперелет эконом-классом. Количество поездок не лимитировано. Также предусмотрена система компенсации затрат при использовании личного или арендованного транспорта для поездки в медицинское учреждение. В этом случае размер выплаты фиксирован.

Благодаря этой программе поддержки, будущие матери, проживающие в отдаленных селах и поселках республики, имеют больше возможностей для получения квалифицированной медицинской помощи во время беременности и родов.