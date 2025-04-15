Угрожал пластиковым ножом: житель Коми устроил дебош на борту самолета

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Известно, что авиалайнер летел из столицы России в Благовещенск. Согласно информации, полученной сотрудниками транспортной полиции, мужчина проявлял агрессию во время полета. По прибытии рейса в аэропорт, дебошира встретили представители правоохранительных органов. Впоследствии суд вынес решение по данному инциденту.

В Благовещенское отделение МВД России на транспорте поступил сигнал о необходимости присутствия полиции на борту прибывшего рейса Москва-Благовещенск. Сотрудники установили, что 39-летний уроженец Коми вел себя вызывающе, используя ненормативную лексику и угрожая попутчикам пластиковым ножом.

Буйного пассажира доставили в отделение транспортной полиции, где был составлен протокол об административном нарушении. Причины своего поведения на борту задержанный объяснить не смог.