Угрожал пластиковым ножом: житель Коми устроил дебош на борту самолета
- 22:45 15 апреля
- Инесса Богатая
Известно, что авиалайнер летел из столицы России в Благовещенск.
Согласно информации, полученной сотрудниками транспортной полиции, мужчина проявлял агрессию во время полета. По прибытии рейса в аэропорт, дебошира встретили представители правоохранительных органов. Впоследствии суд вынес решение по данному инциденту.
В Благовещенское отделение МВД России на транспорте поступил сигнал о необходимости присутствия полиции на борту прибывшего рейса Москва-Благовещенск. Сотрудники установили, что 39-летний уроженец Коми вел себя вызывающе, используя ненормативную лексику и угрожая попутчикам пластиковым ножом.
Буйного пассажира доставили в отделение транспортной полиции, где был составлен протокол об административном нарушении. Причины своего поведения на борту задержанный объяснить не смог.
Благовещенский городской суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Об этом сообщается 15 апреля на сайте Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.