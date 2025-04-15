Госаптеки Коми предъявили иск бывшему руководителю Минздрава в 14 миллионов рублей

Бывшему главе Минздрава предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем увеличение количества "отложенных рецептов" до 10 тысяч, нанесение вреда репутации министерства и нарушение стабильности его работы. Об этом сообщает "Комиинформ".

В ходе судебного заседания выяснилось, что следствие оценило убытки, понесенные Государственными аптеками Коми, в 14, 8 млн рублей. Данное учреждение намерено взыскать эту сумму с гражданского ответчика.

Представитель потерпевшей стороны пояснила в суде, что указанная сумма предъявлена Госаптекам поставщиками медикаментов, которые в настоящее время через Арбитражный суд добиваются взыскания неустоек, пеней, штрафов и госпошлины за просрочку оплаты контрактов на поставку лекарственных средств.

Примечательно, что не все поставщики на данный момент предоставили исполнительные листы. Госаптеки не оспаривали эти исковые требования. При этом сами контракты на общую сумму 399, 7 млн рублей были оплачены Госаптеками из собственных средств.

Защита заявила, что узнала об иске из слов представителя потерпевшей стороны непосредственно в зале суда. Адвокаты выразили недоумение, почему ранее иск не был подан в отношении Министерства здравоохранения Республики Коми.

Обвиняемый не признает предъявленный иск.