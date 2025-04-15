Печенье с "начинкой": житель Печоры получил срок за заказ наркотиков

Как установил суд, в октябре 2024 года печорец заказал через интернет 12 кондитерских изделий, содержащих наркотическое вещество. Он также согласовал доставку заказа почтовой посылкой. Кроме того, в преддверии своего дня рождения, этот же мужчина оплатил в интернете приобретение наркотиков и получил информацию о местонахождении тайника. Однако забрать вещество он не успел, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов при получении на почте посылки с печеньем. Впоследствии, в ходе анализа содержимого его мобильного телефона, был выявлен факт приобретения другого наркотика.