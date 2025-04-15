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Печенье с "начинкой": житель Печоры получил срок за заказ наркотиков

Печенье с "начинкой": житель Печоры получил срок за заказ наркотиков Фото из архива

В Печоре вынесен приговор мужчине, заказавшему через интернет сладости с наркотическими веществами. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Печорский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении нелегальной пересылки наркотических веществ группой лиц, действовавших по предварительному сговору и попытке нелегального приобретения наркотических веществ в значительном размере без цели сбыта.

Как установил суд, в октябре 2024 года печорец заказал через интернет 12 кондитерских изделий, содержащих наркотическое вещество. Он также согласовал доставку заказа почтовой посылкой. Кроме того, в преддверии своего дня рождения, этот же мужчина оплатил в интернете приобретение наркотиков и получил информацию о местонахождении тайника. Однако забрать вещество он не успел, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов при получении на почте посылки с печеньем. Впоследствии, в ходе анализа содержимого его мобильного телефона, был выявлен факт приобретения другого наркотика.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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