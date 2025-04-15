В Коми сразу в двух школах и пяти садах ввели карантин из-за гриппа

Согласно мониторингу, проведенному Роспотребнадзором, зафиксировано превышение эпидемиологического порога заболеваемости среди учащихся в возрастной категории от 7 до 14 лет на 21, 9 процента.

По информации, предоставленной управлением Роспотребнадзора по региону, за период с 7 по 13 апреля текущего года за медицинской помощью обратились 7444 человека с признаками ОРВИ и гриппа. Отметим, что 4354 из них – дети. В структуре заболевших 58, 5% приходится на несовершеннолетних до 14 лет, а 41, 5% – на взрослое население. По сравнению с предшествующей неделей заболеваемость снизилась на 5, 7%, оставаясь меньше эпидемического порога на 8, 2%. При этом заражаемость среди школьников 7-14 лет превышен на 21, 9%, а среди взрослого населения – на 14%.