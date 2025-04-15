Ростислав Гольдштейн поручил рассмотреть возможность строительства домов культуры в двух поселках Коми

На встрече представителей сельских населенных пунктов и жителей Сысольского района врио главы Коми получил просьбу о возведении учреждений культуры и досуга в поселках Заозерье и Первомайский.

Об этом сообщает пресс-служба регионального руководителя.

Глава сельского поселения "Куниб" Федор Морозов подчеркнул, что здание Дома культуры в Первомайском, возведенное в 50-х годах, ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Сооружение, где в настоящее время проводятся мероприятия, полностью изношено, отсутствует подключение к централизованным системам водоснабжения и канализации.

"Республика Коми прогрессирует, и наше сельское поселение не отстает. У нас появились новая школа и детский сад. В прошлом году была построена дорога республиканского значения, что вызвало большую благодарность у жителей. Возведен новый корпус Кунибского интерната. Активно развивается предприятие "Промтех-инвест". Построен дом для врача, открыта новая амбулатория, строится ФАП. Для полного благополучия не хватает только дома культуры – места, где люди смогут обмениваться опытом, развивать творческие кружки и заниматься проектной деятельностью", - заявил Федор Морозов в своем обращении к главе региона.

По его словам, уже разработан проект нового дома культуры в Первомайском, рассчитанного на 150 мест, и для его строительства потребуется около 130 миллионов рублей.

Здание дома культуры в поселке Заозерье было уничтожено пожаром в конце октября 2024 года. В нем также располагались библиотека и отделение "Почты России". Новый объект предлагается возвести по типовому проекту быстровозводимой деревянной конструкции.

Ростислав Гольдштейн поручил правительству региона изучить возможность строительства культурных объектов в Сысольском районе в ближайшие годы.