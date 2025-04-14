На севере Коми ожидаются метели
- 17:15 14 апреля
- Инесса Богатая
В Воркуте прогнозируется сильная снежная буря. Объявлено штормовое предупреждение.
По информации, предоставленной ГУ МЧС по Республике Коми, ссылающегося на данные республиканского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 15 апреля с шести утра до шести вечера в районе Воркуты ожидается интенсивный снегопад, порывы ветра, достигающие 15-18 м/с, с общей скоростью ветра 7-12 м/с, метель, при которой видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.
В связи с этим, МЧС советует жителям:
– временно отказаться от туристических походов, посещения лесных зон и водных пространств, а также от путешествий и участия в общественных мероприятиях;
– сократить время пребывания на открытом воздухе, переместить автотранспорт подальше от деревьев и рекламных конструкций;
– избегать на улице приближения к рекламным щитам, непрочным зданиям и сооружениям с ненадежной крышей;
– не находиться вблизи высоких одиночных деревьев, линий электропередач и антенн;
– отложить дальние поездки, но если это необходимо, предварительно убедиться в достаточном заряде мобильного телефона;
– проявлять повышенное внимание на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и установленный скоростной режим;
– не парковать автомобили на дорогах, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники и оперативного транспорта.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните в службу спасения по номеру 01. Для владельцев мобильных телефонов доступны номера 101 или 112. В ГУ МЧС по Республике Коми в режиме 24/7 работает телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.