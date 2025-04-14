На севере Коми ожидаются метели

По информации, предоставленной ГУ МЧС по Республике Коми, ссылающегося на данные республиканского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 15 апреля с шести утра до шести вечера в районе Воркуты ожидается интенсивный снегопад, порывы ветра, достигающие 15-18 м/с, с общей скоростью ветра 7-12 м/с, метель, при которой видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.

– временно отказаться от туристических походов, посещения лесных зон и водных пространств, а также от путешествий и участия в общественных мероприятиях;

– сократить время пребывания на открытом воздухе, переместить автотранспорт подальше от деревьев и рекламных конструкций;

– избегать на улице приближения к рекламным щитам, непрочным зданиям и сооружениям с ненадежной крышей;

– не находиться вблизи высоких одиночных деревьев, линий электропередач и антенн;

– отложить дальние поездки, но если это необходимо, предварительно убедиться в достаточном заряде мобильного телефона;

– проявлять повышенное внимание на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и установленный скоростной режим;

– не парковать автомобили на дорогах, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники и оперативного транспорта.