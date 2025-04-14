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Повелся на скидку: житель Коми отдал мошенникам больше 200 тысяч за "Айфоны"

Повелся на скидку: житель Коми отдал мошенникам больше 200 тысяч за "Айфоны"Фото из архива

Житель Ухты лишился 212 тысяч рублей, соблазнившись скидкой на "Айфоны".

Мужчина обнаружил в сети заманчивое предложение и, поверив, перечислил задаток за пару смартфонов на указанные банковские данные.

В ухтинский отдел полиции обратился 31-летний горожанин с заявлением о мошенничестве. Он пояснил, что намеревался приобрести два iPhone 16 Pro с объемом памяти 128 ГБ по сниженной стоимости. Следуя инструкциям лже-продавца, он отправил 212 тысяч рублей на незнакомый банковский счет. После получения средств, продавец прекратил всякую связь.

По данному инциденту следователем было инициировано уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ "Мошенничество".

МВД Республики Коми настоятельно рекомендует не выходить за пределы торговой платформы бесплатных объявлений на протяжении всей сделки. Переписка, обсуждение условий и оплата должны осуществляться исключительно через официальные сервисы сайта. Если продавец предлагает перейти в мессенджер, социальные сети или просит перевести деньги на личную банковскую карту – это верный признак мошеннической схемы.

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