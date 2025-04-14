Опасная "диспансеризация": мошенники придумали новую схему обмана
- 16:30 14 апреля
- Инесса Богатая
В МВД РФ сообщили о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей на портале Госуслуг.
Преступники, выдавая себя за работников медицинских учреждений, предлагают гражданам пройти обследование. Об этом сообщает ТАСС.
Чтобы записаться на диспансеризацию, они обманным путем выманивают у жертвы код подтверждения из SMS, который используется для авторизации в личном кабинете. Получив контроль над аккаунтом, мошенники используют его в собственных целях.
В ведомстве предупреждают, что аферисты действуют по отработанной схеме. После взлома личного кабинета с жертвой связывается другой мошенник, который сообщает о несанкционированном доступе и предлагает обратиться в "службу поддержки" по поддельному номеру. Жертва, осознав взлом, в панике звонит в "техподдержку", где ей советуют обратиться в Росфинмониторинг для "спасения" средств. Под предлогом оформления заявления у человека запрашивают фото банковских карт, с которых впоследствии списываются деньги.
Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, МВД рекомендует использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.