Опасная "диспансеризация": мошенники придумали новую схему обмана

В МВД РФ сообщили о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей на портале Госуслуг.

Преступники, выдавая себя за работников медицинских учреждений, предлагают гражданам пройти обследование. Об этом сообщает ТАСС.