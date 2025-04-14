В Коми водитель скрылся с места аварии, оставив двоих травмированных пассажиров на дороге

Фото ГАИ Коми

12 апреля около 01:10 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП. О подробностях инцидента сообщает "БНК" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Так, неустановленный водитель отечественного автомобиля марки ВАЗ-2112 на 31 километре трассы вылетел в кювет и перевернулся. Известно, что владелец машины скрылся с места аварии.

Установлено, что травмы получили два пассажира. Так, по данным ГИБДД, у мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытые повреждения поясницы и бедра, а также подозрение на перелом бедра. У второго пострадавшего зафиксирована закрытая травма левого колена и вероятный перелом. Их доставили в больницу на карете "скорой" помощи.