В Коми водитель скрылся с места аварии, оставив двоих травмированных пассажиров на дороге
- 12:45 14 апреля
- Инесса Богатая
12 апреля около 01:10 на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошло ДТП.
О подробностях инцидента сообщает "БНК" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Так, неустановленный водитель отечественного автомобиля марки ВАЗ-2112 на 31 километре трассы вылетел в кювет и перевернулся. Известно, что владелец машины скрылся с места аварии.
Установлено, что травмы получили два пассажира. Так, по данным ГИБДД, у мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытые повреждения поясницы и бедра, а также подозрение на перелом бедра. У второго пострадавшего зафиксирована закрытая травма левого колена и вероятный перелом. Их доставили в больницу на карете "скорой" помощи.
Управление ГАИ пытается установить личность водителя отечественного авто.
Согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, за оставление шофером места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.