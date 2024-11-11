В Коми полицейские продолжают находить факты мошенничества среди сотрудников РЖД
- 08:45 11 ноября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарская транспортная прокуратура разоблачила помощника машиниста тепловоза из эксплуатационного депо Сосногорска в мошеннических действиях. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации следствия, он предоставил своему работодателю ложные данные о размещении в арендованных жильях во время командировки в Амурскую область в 2022 году. Это нанесло ущерб ОАО "РЖД" свыше 610 тысяч рублей.
Было начато уголовное расследование по статье, касающейся мошенничества в крупном размере.
Следственные мероприятия находятся под надзором прокуратуры.
Также по информации "Комиинформ", ранее Печорская транспортная прокуратура одобрила обвинительное заключение по делу о мошенничестве машиниста тепловоза из эксплуатационного депо.
Кроме того, в сентябре стало известно, что машинисты из Усть-Вымского района также предоставили неправильные сведения о проживании в арендованных квартирах в Амурской области в 2022 году во время командировок, причинив ущерб ОАО "РЖД" на сумму 990 тысяч рублей. А в октябре дело о краже почти 2 миллионов рублей было передано в суд.
В ноябре машинист тепловоза из Воркуты получил штраф за неправомерное использование средств РЖД.