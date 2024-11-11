В Коми полицейские продолжают находить факты мошенничества среди сотрудников РЖД

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Сыктывкарская транспортная прокуратура разоблачила помощника машиниста тепловоза из эксплуатационного депо Сосногорска в мошеннических действиях. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации следствия, он предоставил своему работодателю ложные данные о размещении в арендованных жильях во время командировки в Амурскую область в 2022 году. Это нанесло ущерб ОАО "РЖД" свыше 610 тысяч рублей.

Было начато уголовное расследование по статье, касающейся мошенничества в крупном размере.

Следственные мероприятия находятся под надзором прокуратуры.

Также по информации "Комиинформ", ранее Печорская транспортная прокуратура одобрила обвинительное заключение по делу о мошенничестве машиниста тепловоза из эксплуатационного депо.

Кроме того, в сентябре стало известно, что машинисты из Усть-Вымского района также предоставили неправильные сведения о проживании в арендованных квартирах в Амурской области в 2022 году во время командировок, причинив ущерб ОАО "РЖД" на сумму 990 тысяч рублей. А в октябре дело о краже почти 2 миллионов рублей было передано в суд.