В Коми на ликвидацию несанкционированных свалок планируют потратить пять миллионов рублей
- 06:30 11 ноября
- 12+
- Инесса Богатая
В Коми продолжается ликвидация незаконных свалок. Об этом в своем докладе сообщила министр природных ресурсов республики Екатерина Киселевич, передает "Комиинформ".
В 2024 году реализуются два проекта, выбранных жителями, для очистки территорий от мусора возле водоемов в Ижемском и Удорском районах с общим бюджетом более миллиона рублей.
По информации "Комиинформ", с 2025 года список направлений расширяется, что позволяет осуществлять проекты по удалению несанкционированных свалок рядом с населенными пунктами, водоемами, охраняемыми территориями республиканского значения, а также в лесном фонде.
На следующий год планируется выделить пять миллионов рублей на эти цели. Для участия в конкурсном отборе народных проектов подано пять заявок от муниципалов. Среди подающих – районы Княжпогостский, Ухта, Сыктывдинский, Вуктыл и Сысольский.
Ежегодно в рамках всероссийской инициативы "Вода России" по уборке берегов в Коми проводится экологическая акция "Речная лента". Она берет старт с апреля и продолжается до сентября. В это время предприятия, организации и волонтеры убирают мусор вдоль берегов рек и озер. В 2024 году в этой акции по очистке 486 км береговой линии приняли участие 5523 человека.