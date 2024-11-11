В Коми на ликвидацию несанкционированных свалок планируют потратить пять миллионов рублей

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В Коми продолжается ликвидация незаконных свалок. Об этом в своем докладе сообщила министр природных ресурсов республики Екатерина Киселевич, передает "Комиинформ". В 2024 году реализуются два проекта, выбранных жителями, для очистки территорий от мусора возле водоемов в Ижемском и Удорском районах с общим бюджетом более миллиона рублей.

По информации "Комиинформ", с 2025 года список направлений расширяется, что позволяет осуществлять проекты по удалению несанкционированных свалок рядом с населенными пунктами, водоемами, охраняемыми территориями республиканского значения, а также в лесном фонде.

На следующий год планируется выделить пять миллионов рублей на эти цели. Для участия в конкурсном отборе народных проектов подано пять заявок от муниципалов. Среди подающих – районы Княжпогостский, Ухта, Сыктывдинский, Вуктыл и Сысольский.