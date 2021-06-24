Заставляют ли работодатели вакцинироваться сотрудников в Сыктывкаре?

В Москве из-за эпидемиологической ситуации вводятся жесткие ограничения, в том числе и для работников предприятий. По слухам, работадатели ставят перед работниками ультиматум - вакцина или увольнение. А как обстоят с этим дела в Сыктывкаре?

В редакцию поступили различные сообщения от сотрудников банков, общепита и перевозок. Сыктывкарцы сообщают:

- У нас в АТП обязали сделать прививку всем, иначе увольнение.

- У нас в банке тоже либо вакцина, либо тест на антитела, третьего не дано.

Однако опрос других работников подобных предприятий показал, что ситуация обстоит по-другому - никого не заставляют прививаться.

На обвинение в адрес АТП в пресс-службе «Комиавтотранса» заявили, что ни о каком принуждении и тем более об увольнении непривитых сотрудников речи не идёт.

- «Комиавтотранс» как ответственный работодатель обеспечивает персонал медицинскими масками, перчатками и санитайзерами. Следующим логичным шагом в борьбе с пандемией становится вакцинация.



- Для удобства сотрудников, «Комиавтотранс» совместно с региональным Минздравом организовал мобильный пункт вакцинации от CODVID-19 на территории предприятия.

Завтра более 50 сотрудников компании, выразившие добровольное желание иммунизации, получат первый компонент вакцины. Среди них и директор предприятия, - сообщил представитель пресс-службы.

Специалисты отдельно отмечают, что ранее десятки сотрудников компании проявили осознанное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих и самостоятельно привились от ковида.

В Сыктывкаре без предварительной записи сделать прививку можно в мобильных пунктах вакцинации:



- ул. Коммунистическая, д. 41 – стационарный пункт вакцинации

Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 19.30, суббота-8.00-13.30;



-Ул. Ленина, д. 49 - мобильный

Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 19.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 16.00



-Ул. Ленина, д. 75а - мобильный

Часы работы: понедельник-пятница с 11.00 до 13.00;



- Октябрьский пр., 178 - мобильный

Часы работы: понедельник-пятница с 10.00 до 13.00



- ул. Горького, д. 2/1 МФЦ «Мои документы» - мобильный

Часы работы: понедельник –пятница с 10.00 до 12.00. Телефон 8(800) 200-82-12.

Телефоны поликлиник по вопросам вакцинации: 409-909, 409-910, 409-911.