Заставляют ли работодатели вакцинироваться сотрудников в Сыктывкаре?24 июня 2021
Фото ЮНИСЕФ/Молдова
Обязательно ли прививаться для работы
В Москве из-за эпидемиологической ситуации вводятся жесткие ограничения, в том числе и для работников предприятий. По слухам, работадатели ставят перед работниками ультиматум - вакцина или увольнение. А как обстоят с этим дела в Сыктывкаре?
В редакцию поступили различные сообщения от сотрудников банков, общепита и перевозок. Сыктывкарцы сообщают:
- У нас в АТП обязали сделать прививку всем, иначе увольнение.
- У нас в банке тоже либо вакцина, либо тест на антитела, третьего не дано.
Однако опрос других работников подобных предприятий показал, что ситуация обстоит по-другому - никого не заставляют прививаться.
На обвинение в адрес АТП в пресс-службе «Комиавтотранса» заявили, что ни о каком принуждении и тем более об увольнении непривитых сотрудников речи не идёт.
- «Комиавтотранс» как ответственный работодатель обеспечивает персонал медицинскими масками, перчатками и санитайзерами. Следующим логичным шагом в борьбе с пандемией становится вакцинация.
- Для удобства сотрудников, «Комиавтотранс» совместно с региональным Минздравом организовал мобильный пункт вакцинации от CODVID-19 на территории предприятия.
Завтра более 50 сотрудников компании, выразившие добровольное желание иммунизации, получат первый компонент вакцины. Среди них и директор предприятия, - сообщил представитель пресс-службы.
Специалисты отдельно отмечают, что ранее десятки сотрудников компании проявили осознанное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих и самостоятельно привились от ковида.
В Сыктывкаре без предварительной записи сделать прививку можно в мобильных пунктах вакцинации:
- ул. Коммунистическая, д. 41 – стационарный пункт вакцинации
Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 19.30, суббота-8.00-13.30;
-Ул. Ленина, д. 49 - мобильный
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 19.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 16.00
-Ул. Ленина, д. 75а - мобильный
Часы работы: понедельник-пятница с 11.00 до 13.00;
- Октябрьский пр., 178 - мобильный
Часы работы: понедельник-пятница с 10.00 до 13.00
- ул. Горького, д. 2/1 МФЦ «Мои документы» - мобильный
Часы работы: понедельник –пятница с 10.00 до 12.00. Телефон 8(800) 200-82-12.
Телефоны поликлиник по вопросам вакцинации: 409-909, 409-910, 409-911.
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24 июня 2021, 14:00
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