Запрет на массовые мероприятия в Коми продлили на неопределенный срок

В Коми вновь внесли изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». На сей раз ограничительные меры ужесточили.

В новой редакции документа пункт 11 изложен в следующей редакции: «Запретить на территории Республики Коми культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия до принятия соответствующего решения о возобновлении проведения указанных мероприятий». Документ уже подписал Владимир Уйба.

Это же изменение распространяется на все муниципалитеты республики.