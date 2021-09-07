Забастовка: строители Тентюковского интерната в Сыктывкаре отказались работать

Сейчас в Сыктывкаре строится второй корпус Тентюковского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов на 90 мест. Однако 7 сентября работники объявили забастовку и не вышли на объект. Портал PG11.ru узнал о причинах.

Работники возмущены тем, что им не выплачивают зарплату. Как сообщил прораб, зарплату им должны были выдать в пятницу прошлой недели. Все необходимые документы они сдали. "Начальство" уверило работников, что деньги придут. Однако в понедельник строители так и не получили заветное зачисление на карту.

Строителей также возмутило то, что недавно на стройку приезжал Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан. Ему заявляли, что работы идут с опережением и здание сдадут раньше срока. Однако, по словам строителей, это далеко от правды.

Сейчас стройка находится под вопросом. 6 сентбря после обеда отказались работать кровельщики. Прораб заявил, что скоро дадут отопление и если над зданием не будет крыши, то работать дальше будет невозможно.

Все строители работают официально и причины задержки зарплаты им неизвестны. Некоторые ходят по зданию без рабочей формы и отказываются что-либо делать. Другие все-таки продолжают строительство. Сообщалось, что на этом объекте должны работать около 80 человек. В 8.30 утра на месте было около 10 рабочих.

Мы пытаемся уточнить информацию по этому вопросу.



