За время пандемии в Коми взыскали 5,6 миллионов рублей штрафов за антиковидные нарушения

С начала действия ограничительных мер в регионе сотрудники полиции зафиксировали более 11,5 тысяч административных правонарушений. Статистику передает пресс-служба МВД Коми.

По состоянию на 2 сентября 2021 года по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» составлено 55 административных протоколов. Рассмотрено судами – 50, наложено штрафов на сумму 436 000 рублей.

По статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» оформлено 11 134 административных протокола. Из них в отношении должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 138. Рассмотрено судами 7 849, наложено штрафов на общую сумму более 5,2 миллиона рублей.

Комиссией по делам несовершеннолетних в отношении лиц от 16 до 18 лет рассмотрено 277 нарушений, вынесено 216 предупреждений.

Так, к примеру, только за четыре дня этой недели (с 30 августа по 2 сентября 2021 года) сотрудниками МВД составлено 159 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Лидерами по стали Сыктывкар – 46, Сосногорский район – 17 и Усть-Вымский район – 13.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничения, связанные с общей эпидобстановкой. Нарушение мер профилактики согласно ст. 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;

- на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.