Юрист предупредила о том, что произойдет, если не передать показания счетчиков в срок

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко рассказала, что произойдет, если не подавать вовремя показания счетчиков. Об этом пишет realty.ria.ru.

Так, первые три месяца плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, а дальше — по нормативу с повышенным коэффициентом 1,5.

Это правило касается в том числе нежилых помещений, только с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему, а с третьего месяца по нормативу, — сказала она.

При этом по истечении периода расчета по среднему нормативу плата перерасчету не подлежит, даже если клиент возобновит передачу показаний приборов. Плата рассчитывается из среднего объема потребления коммунального ресурса за период не менее полугода, в особых случаях - трех месяцев.

Показания счетчика передаются не позднее 25-го числа текущего расчетного периода, кроме случаев, когда прибор учета подключен к интеллектуальной системе учета электроэнергии, пояснила эксперт.