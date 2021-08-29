Юрист предупредил россиян о последствиях хранения личных вещей в подъезде

Хранение личных вещей в подъезде может быть чревато последствиями в виде штрафа. Об этом рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский, сообщает "Лента.ру"

Сосновский отметил, что данная практика чаще всего нарушает правила пожарной безопасности, которые запрещают устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить там вещи, мебель или горючие материалы. Он подчеркнул, что также запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные предметы.

За захламление мест общего пользования россиянин может быть привлечен к ответственности, рассказал юрист. Нарушение, не имевшее серьезных последствий, влечет за собой наказание в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.