Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Юрист предупредил россиян о последствиях хранения личных вещей в подъезде

Юрист предупредил россиян о последствиях хранения личных вещей в подъезде

29 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Юрист предупредил россиян о последствиях хранения личных вещей в подъезде Фото: vk.com
Нарушителям грозит штраф

Хранение личных вещей в подъезде может быть чревато последствиями в виде штрафа. Об этом рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский, сообщает "Лента.ру"

Сосновский отметил, что данная практика чаще всего нарушает правила пожарной безопасности, которые запрещают устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить там вещи, мебель или горючие материалы. Он подчеркнул, что также запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные предметы.

За захламление мест общего пользования россиянин может быть привлечен к ответственности, рассказал юрист. Нарушение, не имевшее серьезных последствий, влечет за собой наказание в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Из сухих деревьев, которые вырубили в парках Сыктывкара, создадут объекты искусства Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 августа
В Сыктывкаре установили забор, который заставляет пешеходов идти прямо по проезжей части Читать
25 августа
«Чтобы лето не кончалось»: шесть замечательных теплых фото коми красавиц из Instagram Читать
21 августа
«Правда или вымысел»: познавательный тест с интересными фактами о Коми Читать
Посмотреть все
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»
26 августа Жители Коми могут выбрать, когда платить за тепло

Новости России и мира

23 августа
Народная программа и новые выплаты: итоги встречи президента с представителями партии «Единой России»
21 августа
В России предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья
21 августа
Жители России назвали самые скучные профессии
21 августа
Минтруд объяснил, как отцы могут получать маткапитал на детей от суррогатных матерей
18 августа
В Госдуму внесли законопроект о возвращении старого пенсионного возраста
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru