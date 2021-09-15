Выяснилось, куда чаще всего берут выпускников вузов без опыта работы

Сервис по поиску работы Superjob провел исследование, в котором выяснилось, какие компании чаще всего принимают на работу выпускников без опыта работы. Подробности сообщает “ТАСС”.

Так, в исследовании приняли участие представители тысячи работодателей из всех округов страны. Согласно полученной информации, среди работодателей из различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам вузов IT-компании, торговые организации и банки (73%, 72% и 71% соответственно). Чаще всего выпускники получают должности инженерно-технических сотрудников и менеджеров по продажам.

Почти 7 из 10 компаний принимают на работу выпускников вуза без опыта. При этом шесть из 10 компаний полностью или скорее удовлетворены уровнем профессиональной подготовки выпускников.

Также выяснилось, что чем крупнее компания, тем более охотно она принимает на работу молодых специалистов сразу после учебного заведения.