Выяснилось, когда Россия возобновит авиасообщение с Испанией и Словакией

Стало известно, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение России с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Об этом со ссылкой на правительство РФ сообщает “ТАСС”.

Также стало известно, что с 21 сентября возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

В Ирак будет осуществляться два рейса в неделю по маршруту Москва - Багдад, в Испанию самолеты будут летать из Москвы в Мадрид и Барселону по 4 рейса в неделю, а также в Малагу и Аликанте по два раза в неделю. В Кению будут рейсы из Москвы в Найроби дважды в неделю, в Словакию самолеты будут летать по маршруту Москва - Братислава (4 рейса в неделю) и Санкт-Петербург - Братислава (2 рейса в неделю).