Выяснилось, как в Сыктывкаре лечат детей, больных коронавирусом

Коронавирусом помимо взрослых заболевают еще и дети. Однако их лечение от страшной болезни отличается. Портал PG11.ru узнал у Минздрава Коми подробности.

Стационарная помощь детям, больным коронавирусом оказывается на базе республиканской инфекционной больницы.

В республиканскую детскую клиническую больницу же госпитализируют больных коронавирусом из следующих категорий: новорожденные, дети с тяжелой соматической патологией, экстренной хирургической патологией.

При лечении больных коронавирусом детей применяются противовирусные препараты, удтвержденные Минздравом РФ.

Это, безусловно, иной список, если сравнивать с протоколами лечения взрослых людей. Различия обусловлены возрастными ограничениями, особенностями метаболизма лекарств у детей, сопутствующей патологией и объемом поражения легочной ткани, - сообщили в Минздраве Коми.

В РДКБ создали специальную «красную зону» на 10 коек для лечения детей. Здесь разделены потоки больных, оборудована система шлюзов, все сотрудники отделения работают в средствах индивидуальной защиты. Посещения в боксы «красной зоны» запрещены. Эти меры помогают избежать перекресного инфицирования и заболевания других детей.



Напомним, что по статистике Минздрава Коми, дети стали чаще болеть коронавирусом. В 2020 году в детскую больницу было госпитализировано 45 детей с подтверждённым диагнозом COVID-19, в 2021 году таких случаев уже 38.