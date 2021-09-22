Выяснилось, как проиндексируют пенсии в 2022 году

Выяснилось, как проиндексируют пенсии в 2022 году22 сентября 2021
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Индексация превысит 5 процентов
Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков рассказал, как именно будет проиндексирована пенсия россиян в следующем году. Его слова публикуют “РИА Новости”.
Так, в 2022 году индексация составит 5,9 процента.
"В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента", — заявил министр.
По словам Котякова, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.
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22 сентября 2021, 08:30
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