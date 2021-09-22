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Выяснилось, как проиндексируют пенсии в 2022 году

Выяснилось, как проиндексируют пенсии в 2022 году

22 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Выяснилось, как проиндексируют пенсии в 2022 году Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Индексация превысит 5 процентов

Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков рассказал, как именно будет проиндексирована пенсия россиян в следующем году. Его слова публикуют “РИА Новости”.

Так, в 2022 году индексация составит 5,9 процента.

"В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента", — заявил министр.

По словам Котякова, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

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