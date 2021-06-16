Выяснилось, как будет работать Администрация Главы Коми после болезни Владимира Уйбы

15 июня стало известно, что глава Коми Владимир Уйба заболел коронавирусом и сейчас лежит в инфекционной больнице. Возникает вопрос: как будет работать его администрация? Ведь все, кто контактировал с главой Коми, должны быть изолированы до получения двух отрицательных анализов на коронавирус.

Как сообщили порталу PG11.ru, Администрация Главы Коми продолжит работу в штатном режиме. Сам Владимир Уйба также продолжить работать в удаленном режиме.

Напомним, что недавно с главой Коми контактировал глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Аликперов, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно законодательству, они должны быть также изолированы.