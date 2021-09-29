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Вытащить людей из трущоб: в России запустят новую программу переселения из аварийного жилья

Вытащить людей из трущоб: в России запустят новую программу переселения из аварийного жилья

29 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Вытащить людей из трущоб: в России запустят новую программу переселения из аварийного жилья Фото из архива PG11.ru
Программу планируют запустить уже в следующем году

Владимир Путин заявил о том, что уже со следующего года в России должна быть запущена новая программа расселения аварийного жилья. Об этом он сообщил во время совещания, посвящённого экономическим вопросам, пишет ТАСС

"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - подчеркнул он.

Жильцы таких домов должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. "Прошу учесть это в проекте бюджета", - распорядился президент.

Владимир Путин отметил, что это важная задача. 

"И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья", - указал он.

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ЖКХ

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