Выпуск «Поля чудес», посвященный 100-летию Коми, выйдет вечером 24 сентября

В пятницу, 24 сентября, в 19.45 на Первом канале выйдет в эфир специальный праздничный выпуск телевизионного шоу «Поле Чудес», посвященный 100-летию Республики Коми.

28 августа в Москве, в телецентре «Останкино» состоялась запись легендарной игры с участниками из Республики Коми. Подготовка длилась несколько месяцев. Отбор игроков был многоступенчатым и сложным. Кандидатов выбирали руководители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, руководители предприятий.

В результате на игре республику представляли люди разных профессий и разных национальностей, прославляющих свой край трудом и активной позицией в жизни города, района, своего предприятия.

Три тройки игроков составили жители Воркуты, Усть-Цильмы, Ижмы, Ухты и Сыктывкара. Помогали создать праздничную атмосферу и музыкальную часть игры детский фольклорный ансамбль «Лапоточки» Дома культуры села Зеленец, детский коллектив «Юность» воспитанников сыктывкарского детского дома № 3, артисты республиканской филармонии.

Проект состоялся при поддержке и участии Администрации Главы Республики Коми и лично Владимира Уйбы, ведущих предприятий республики.

Кто стал победителем? Какие призы были разыграны? Узнаем с вами сегодня в 19.45.