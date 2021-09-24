Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Выпуск «Поля чудес», посвященный 100-летию Коми, выйдет вечером 24 сентября

Выпуск «Поля чудес», посвященный 100-летию Коми, выйдет вечером 24 сентября

24 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Выпуск «Поля чудес», посвященный 100-летию Коми, выйдет вечером 24 сентября Фото со съемочной площадки
Эфир начнется в 19.45

В пятницу, 24 сентября, в 19.45 на Первом канале выйдет в эфир специальный праздничный выпуск телевизионного шоу «Поле Чудес», посвященный 100-летию Республики Коми.

28 августа в Москве, в телецентре «Останкино» состоялась запись легендарной игры с участниками из Республики Коми. Подготовка длилась несколько месяцев. Отбор игроков был многоступенчатым и сложным. Кандидатов выбирали руководители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, руководители предприятий.

В результате на игре республику представляли люди разных профессий и разных национальностей, прославляющих свой край трудом и активной позицией в жизни города, района, своего предприятия.

Три тройки игроков составили жители Воркуты, Усть-Цильмы, Ижмы, Ухты и Сыктывкара. Помогали создать праздничную атмосферу и музыкальную часть игры детский фольклорный ансамбль «Лапоточки» Дома культуры села Зеленец, детский коллектив «Юность» воспитанников сыктывкарского детского дома № 3, артисты республиканской филармонии.

Проект состоялся при поддержке и участии Администрации Главы Республики Коми и лично Владимира Уйбы, ведущих предприятий республики.

Кто стал победителем? Какие призы были разыграны? Узнаем с вами сегодня в 19.45.

КОММЕНТИРОВАТЬ
День Республики Необычное

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми прорабатывают наказание для «зайцев» в автобусах Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Мэрия Сыктывкара выступила против строительства 25-этажек в городе Читать
22 сентября
Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса» Читать
21 сентября
«Неважно, где ты живешь, главное - желание побеждать»: бодибилдер из Сыктывкара стал лучшим на турнире в Испании Читать
Посмотреть все
16 сентября Три управляющие компании в Сыктывкаре не готовы к отопительному сезону

Новости России и мира

вчера
На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров
22 сентября
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение
21 сентября
Врач рассказал, с какими симптомами простуды нельзя ходить на работу
20 сентября
В Перми открыли стрельбу в университете
14 сентября
В России предложили давать по три выходных после вакцинации от ковида
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru