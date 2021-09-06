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Врачи рассказали, как отсрочить смерть с помощью ходьбы

Врачи рассказали, как отсрочить смерть с помощью ходьбы

06 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Врачи рассказали, как отсрочить смерть с помощью ходьбы Фото из архива редакции
Эксперимент, организованный медиками, длился целый год

Медики рассказали, как с помощью ходьбы избежать преждевременной смерти. Советы врачей опубликовали “РИА Новости”.

Так, согласно исследованию доктора Аманды Палуч из Массачусетского технологического университета, семь тысяч шагов ежедневно заметно сказываются на здоровье человека. Из-за этого риск умереть от любых причин снижается в несколько раз.

К такому выводу ученые пришли после проведения эксперимента с участием более двух тысяч человек в возрасте от 38 до 50 лет. Во время действия эксперимента, с 2005 по 2006 годы, эксперты замеряли количество шагов, сделанных испытуемыми. А затем, до 2018 года, ученые собирали и анализировали информацию о летальных исходах среди участников эксперимента.

В итоге организаторы эксперимента пришли к выводу, что у людей, совершающих в день не менее 7 тысяч шагов, риск смерти снижается на 50-70% относительно тех, кто двигается меньше. Также ученые отметили, что в процессе важнее количество, чем интенсивность движений.

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Здоровье

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