Врачи рассказали, как отсрочить смерть с помощью ходьбы

Медики рассказали, как с помощью ходьбы избежать преждевременной смерти. Советы врачей опубликовали “РИА Новости”.

Так, согласно исследованию доктора Аманды Палуч из Массачусетского технологического университета, семь тысяч шагов ежедневно заметно сказываются на здоровье человека. Из-за этого риск умереть от любых причин снижается в несколько раз.

К такому выводу ученые пришли после проведения эксперимента с участием более двух тысяч человек в возрасте от 38 до 50 лет. Во время действия эксперимента, с 2005 по 2006 годы, эксперты замеряли количество шагов, сделанных испытуемыми. А затем, до 2018 года, ученые собирали и анализировали информацию о летальных исходах среди участников эксперимента.

В итоге организаторы эксперимента пришли к выводу, что у людей, совершающих в день не менее 7 тысяч шагов, риск смерти снижается на 50-70% относительно тех, кто двигается меньше. Также ученые отметили, что в процессе важнее количество, чем интенсивность движений.