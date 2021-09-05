Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы

Проходя семь тысяч шагов ежедневно, человек снижает риск умереть от любых причин. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов во главе с доктором Амандой Палуч. Об этом сообщают "РИА Новости".

Эксперимент проводился в период с 2005 по 2006 год. В нем приняли участие чуть более двух тысяч мужчин и женщин разного цвета кожи в возрасте от 38 до 50 лет. В течение года они носили на бедре акселератор, измеряющий количество пройденных шагов. Вплоть до 2018 года ученые собирали и анализировали данные о случаях смерти среди испытуемых.

Эксперты разделили участников на три группы. В первую вошли те, кто делает меньше семи тысяч шагов в день. Участники, проходившие около десяти тысяч шагов, попали во вторую группу, тогда как в третьей оказались люди, делавшие более десяти тысяч шагов ежедневно.

Кроме того, учитывались такие факторы, как возраст, раса, уровень образования, вредные привычки, диета, общее самочувствие испытуемых и другие.

В результате удалось выяснить, что среди людей, делавших не менее семи тысяч шагов в день, риск смерти от любых причин на 50-70% ниже, чем у тех, кто проходил меньше.

Вместе с тем они заключили, что именно количество, а не интенсивность шагов оказывали влияние на риск смертности.