Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы

Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы05 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Стоит учитывать разные факторы
Проходя семь тысяч шагов ежедневно, человек снижает риск умереть от любых причин. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов во главе с доктором Амандой Палуч. Об этом сообщают "РИА Новости".
Эксперимент проводился в период с 2005 по 2006 год. В нем приняли участие чуть более двух тысяч мужчин и женщин разного цвета кожи в возрасте от 38 до 50 лет. В течение года они носили на бедре акселератор, измеряющий количество пройденных шагов. Вплоть до 2018 года ученые собирали и анализировали данные о случаях смерти среди испытуемых.
Эксперты разделили участников на три группы. В первую вошли те, кто делает меньше семи тысяч шагов в день. Участники, проходившие около десяти тысяч шагов, попали во вторую группу, тогда как в третьей оказались люди, делавшие более десяти тысяч шагов ежедневно.
Кроме того, учитывались такие факторы, как возраст, раса, уровень образования, вредные привычки, диета, общее самочувствие испытуемых и другие.
В результате удалось выяснить, что среди людей, делавших не менее семи тысяч шагов в день, риск смерти от любых причин на 50-70% ниже, чем у тех, кто проходил меньше.
Вместе с тем они заключили, что именно количество, а не интенсивность шагов оказывали влияние на риск смертности.
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