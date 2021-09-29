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Врач объяснил, почему жителей Коми призывают вакцинироваться как можно быстрее

Врач объяснил, почему жителей Коми призывают вакцинироваться как можно быстрее

29 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Врач объяснил, почему жителей Коми призывают вакцинироваться как можно быстрее Фото Минздрава Коми
В реанимации привитых пациентов почти нет

Тем, кто уже сделал прививку от COVID-19, в условиях пандемии нужна ревакцинация каждые полгода - такие рекомендации утвердил Минздрав России. Зачем это нужно? Каковы особенности заболевания COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом. Насколько опасна "дельта" для детей? На эти и другие вопросы отвечает заведующий реанимационным отделением Республиканской инфекционной больницы Иван Глух, передает пресс-служба Минздрава Коми. 

Чем опасен штамм "дельта"?

Индийский штамм "дельта" имеет две уникальных мутации, и они влияют на восприимчивость вируса к защитным антителам, которые вырабатываются после вакцинации. Это не значит, что прививка от этого штамма не защищает. Но все же ее эффективность немного снижается. Кроме того, индийский штамм более заразен по сравнению с исходным вариантом коронавирусной инфекции.

Врач добавил, что сейчас при ковиде перестали превалировать симптомы поражения легких. Наряду с ними стали очевидны проявления со стороны кишечного тракта, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Весьма вероятны прямые вирусные поражения плаценты, в единичных случаях вероятна возможность внутриутробного инфицирования:

Тяжелое течение заболевания ковидом сопровождается одышкой, снижением содержания кислорода в крови, требующим искусственной вентиляции легких; стойкой лихорадкой; нарушением сознания; снижением артериального давления, нарушениями ритма сердца; нарушением мочеотделения; изменениями в легких при КТ или рентгенографии. После перенесенной тяжелой инфекции может развиться постковидный синдром, требующие длительной реабилитации.

На сегодняшний день количество тяжелобольных в отделении реанимации не уменьшается. Наоборот, с приходом «дельта»-штамма вируса количество тяжелобольных, поступивших в стационар, увеличилось. У 99,9 процента пациентов отделения реанимации -  сопутствующие заболевания, среди которых превалирует гипертоническая болезнь, сахарный диабет и нарушение жирового обмена. Среди пациентов преобладает возраст старше 60 лет.

Насколько опасна "дельта" для детей?

Считается, что дети часто являются бессимптомными переносчиками коронавируса. Но, оказывается, все же чаще взрослые заражают детей, а не наоборот. Основным источником инфекции для ребенка стала семья. Самые уязвимые - дети до года и подростки, дети-хроники. В некоторых случаях у детей возникает мультисистемный воспалительный синдром - тяжелое полиорганное поражение.

Пока у нас не стартовала вакцинация детского населения, важно создавать эффект кокона, чтобы дети были защищены не только в школе или детском саду, но и дома. А для этого нужно, чтобы взрослые сделали прививку, особенно если в семье маленькие дети.

Почему необходимо вакцинироваться быстрее?

Иван Глух отмечает, что привитых пациентов в реанимации практически нет (0,01%), применение у этой категории ИВЛ и летальных случаев также нет. Случаи, когда были зафиксированы вакцинированные пациенты в реанимации - при использовании 1 компонента вакцины COVID-19, которые не успел пройти весь курс вакцинации:

«Исторически сложилось, что использование вакцинопрофилактики позволяет иммунизировать население и справляться с такими инфекционными заболеваниями как дифтерия; полиомиелит; грипп; корь; краснуха; гемофильная, пневмококковая, менингококковая инфекции и т.д. Для предотвращения печальных событий, связанных с инфицированием коронавирусом и развитием тяжелых осложнений, необходимо вакцинироваться и соблюдать правила личной гигиены, масочный режим и социальную дистанцию. В странах с высокими показателями вакцинации доля тяжелобольных, требующих интенсивной терапии, минимальна. Уважаемые жители республики, берегите себя и своих родных- сделайте прививку от ковида!»

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Здоровье Коронавирус

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