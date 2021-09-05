Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу05 сентября 2021
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Он может свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем
Появление боли при вдыхании холодного воздух может сигнализировать о развитии сердечных заболеваний. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина. Об этом сообщают "РИА Новости".
По ее словам, существует ошибочное мнение, согласно которому повышение артериального давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем — на деле же это говорит о запущенности процесса.
Кроме того, такие симптомы, как боль при вдыхании холодного воздуха, в животе, а также боль, отдающая в конечности, может свидетельствовать о развитии серьезных проблем с сердцем.
- В частности, абдоминальной формы инфаркта, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе, – пояснила врач.
Она также призвала обращать внимание на неприятные ощущения в груди, будь то чувство тяжести, жжения или сдавливания. Особое беспокойство должна вызывать одышка в состоянии покоя, заключила эксперт.
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05 сентября 2021, 10:06
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