Врач назвала опасный симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Появление боли при вдыхании холодного воздух может сигнализировать о развитии сердечных заболеваний. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина. Об этом сообщают "РИА Новости".

По ее словам, существует ошибочное мнение, согласно которому повышение артериального давления считается одним из первых признаков проблем с сердцем — на деле же это говорит о запущенности процесса.

Кроме того, такие симптомы, как боль при вдыхании холодного воздуха, в животе, а также боль, отдающая в конечности, может свидетельствовать о развитии серьезных проблем с сердцем.

- В частности, абдоминальной формы инфаркта, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе, – пояснила врач.

Она также призвала обращать внимание на неприятные ощущения в груди, будь то чувство тяжести, жжения или сдавливания. Особое беспокойство должна вызывать одышка в состоянии покоя, заключила эксперт.

Драпкина напомнила, что люди, чьи родственники в возрасте до 60 лет перенесли инфаркты, инсульты или внезапную остановку сердца, а также курильщики и любители выпить должна регулярно проходить медицинское обследование.