Врач назвал два вида боли, требующих немедленного обращения в больницу

Внезапная боль за грудиной и спазмы в области живота свидетельствуют о развитии опасных заболеваний. Об этом «РИА Новости» рассказал заслуженный врач России, профессор Владимир Подхомутников.

По словам эксперта, при давящей грудной боли, которая отдает в левую руку или в область левой лопатки, а также сопровождается холодным потом и предобморочным состоянием, следует немедленно вызывать скорую помощь, так как эти ощущения сигнализируют о развитии инфаркта миокарда.

Одной из самых опасных специалист назвал боль в животе.

- Она может быть симптомом различных опасных состояний: аппендицита, острого панкреатита или холецистита, язвы желудка, — считает он.

Профессор добавил, что у детей болевые ощущения в области живота могут свидетельствовать о развитии ангины, поэтому лучше обратиться к хирургу. Вместе с тем при "остром животе" необходимо немедленно вызывать неотложку.