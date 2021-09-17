Воркутинский депутат обозвал горожан фекалолюбами

Воркутинский депутат обозвал горожан фекалолюбами17 сентября 2021
Фото пресс-службы администрации Воркуты
Позже политик извинился за свои слова
Депутат совета Воркуты Валентин Копасов остро высказался в адрес жителей города. В итоге политику пришлось извиняться за свою несдержанность. Об этом пишет РИА Новости.
Так, ранее в одной из групп Воркуты в социальной сети “ВКонтакте” появился пост, в котором местный житель удивлялся реакции горожан на информацию о том, что Воркуте присвоили звание “Город трудовой доблести”. Автору не понравилось, что некоторые люди заинтересовались финансовой выгодой этого статуса для города. Также он напомнил о том, что такой статус, в первую очередь, дань памяти рабочим Воркуты, трудившимся во времена ВОВ. Позже под этим комментарием появился пост депутата, в котором он заявил, что "нытики и фекалолюбы будут ныть и обливать это звание нашего города".
Однако позже депутат высказался по поводу ситуации на своей странице и принес извинения:
- Как депутат я признаю, что позволил себе грубость в отношении граждан, возможно, разделяющих мою позицию, но не приемлющих подобное выражение. Я уважаю их мнение и считаю, что оно имеет место. Считаю, что несдержанность имела место, и поэтому я приношу им извинения как депутат городского совета города Воркуты воркутинцам, - написал Копасов в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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17 сентября 2021, 07:41
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